دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري امام طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية من مجلس النواب، الى 'انتفاضة دستورية والمبادرة فور انجاز الانتخابات الى تطوير النظام الانتخابي والعمل لخفض سن الاقتراع”.



وقال: 'ان اقتصاد لبنان الحر ونظامه المصرفي شكلا منافسا اقتصاديا لاسرائيل اضافة الى ان المقاومة شكلت نموذجا لمقاومة الشعوب والتصدي للعدوان، وهنا علينا ان نبرز الفرق بين ارهاب الدولة وحق لبنان في المقاومة”.



وتوجه الى الطلاب قائلا: 'يجب ان يتركز دوركم على انه لا سبيل لكبح الارهاب الا بتعايش الطوائف والوحدة اللبنانية، ومن الملفات الهامة قضية اللاجئين السوريين وهم يحتاجون الى خدمات وبنى تحتية وشبكات مياه وهناك عدد طلاب سوريين اكثر من الطلاب اللبنانيين وانا قد عرضت هذا الامر امام البرلمان الاوروبي، ولغة الخطاب السياسي لحل هذه المعضلة يجب ان تكون واحدة موحدة”.