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الجيش التركي يعلن عن حصيلة قتلى الأكراد منذ بدء عملية "غصن الزيتون"
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، القضاء على 58 مسلحا من "وحدات حماية الشعب الكردية" الذراع العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي"، خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت رئاسة أركان الجيش التركي إن حصيلة القتلى منذ بدء عملية "غصن الزيتون" بلغت 1931 قتيلا.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق أن 32 جنديا تركيا قد لقوا مصرعهم في العمليات العسكرية شمالي سوريا منذ بدء عملية "غصن الزيتون".

وقد أعلن الجيش التركي انطلاق عملية "غصن الزيتون" يوم 20 يناير الماضي، بمشاركة فصائل مسلحة من "الجيش السوري الحر"، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تطهير المناطق الحدودية مع سوريا من تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب الكردي" و"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، والذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

من جانبها دانت الحكومة السورية العملية العسكرية التركية، معتبرة أنها عدوان على سيادتها.
المصدر :  وكالات
 
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