أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، شريطة أن تكون الأخيرة صادقة مع أنقرة وتنفذ وعودها.







وقال جاويش أوغلو في كلمة له خلال مراسم افتتاح مركز ثقافي وكلية الصحة، في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا أمس، "مستعدون لتحسين علاقاتنا (مع أميركا) شريطة أن تكون صادقة معنا، ومستعدون للتوافق في حال جرى تنفيذ الوعود التي قطعوها لنا".



ولفت جاويش أوغلو إلى أن الدول التي تحمي منظمات إرهابية هي على قدم المساوة معها، "أيا كانت الجهة التي تحارب الإرهاب فإن ذلك ليس مشكلة بالنسبة لنا، غير أن الذين يحمون الإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو دولا أو مجتمعات، ويقدمون الدعم لهم، فهؤلاء متساوون معهم".



وأوضح جاويش أوغلو أن خبراء من كلا البلدين التركي والأميركي، سيجتمعون في آذار المقبل، لمناقشة القضايا العالقة، يعقبها لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (مع جاويش أوغلو)، مؤكدا في ذات الوقت تصميم بلاده على تطهير مدينة منبج السورية من "الإرهابيين".