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كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون ترامب
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
كشف مسؤولون أميركيون أن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

ولفت مسؤول أميركي كبير الى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعاً القيام بزيارة ترامب في آذار ونيسان.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلاً عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.
المصدر : Reuters
 
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