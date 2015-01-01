ذكر دبلوماسيون ان روسيا عارضت الجمعة في الامم المتحدة مشروع نص تقدمت به بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وفرنسا، يدين ايران لعدم منعها وصول شحنة اسلحة الى المتمردين الحوثيين في اليمن.



واشارت المصادر نفسها الى ان موسكو رفضت خلال مفاوضات هذه الوثيقة، وستجرى مشاورات جديدة خلال نهاية الاسبوع الحالي.



ومسودة النص "تدين" ايران لعدم تطبيقها حظر الاسلحة المفروض على اليمن منذ 2015، ولانها "اخفقت في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسليم وبيع ونقل (صواريخ الى الحوثيين) بشكل مباشر او غير مباشر".



ويدعو النص الى اتخاذ "اجراءات اضافية" ضد ايران بالتحديد.