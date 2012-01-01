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المدير السابق لحملة ترامب دفع مالا لسياسيين اوروبيين
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
ذكرت لائحة اتهام صدرت الجمعة ان بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب دفع سرا اكثر من مليوني يورو الى مجموعة من كبار السياسيين الأوروبيين السابقين لحشد التأييد لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا.

وافادت لائحة الاتهام التي قدمها في محكمة فدرالية في واشنطن المدعي الخاص روبرت مولر بان مانافورت دفع المال لما يسمى "مجموعة هابسبورغ" المكونة من مجموعة من السياسيين في ذلك الحين "لاتخاذ مواقف مؤيدة لأوكرانيا، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة".

وكان يدير المجموعة التي نشطت في العامين 2012 و2013 "مستشار اوروبي سابق" لم يكشف عن اسمه عمل مع اعضاء آخرين للضغط على برلمانيين اميركيين ومسؤولين في البيت الابيض.
المصدر : lbc
 
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