A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن "العلاقات مع الصين في وضع هو "الأفضل على الإطلاق" لا يعكره سوى ملف التجارة "غير المتوازنة" الذي اعتبر إنه يشكل أزمة كبرى".



وقال ترامب "لا أعتقد أنه كانت لدينا علاقات أفضل مع الصين عمّا هي عليه الآن" مستخدماً أسلوب المبالغة الذي يشتهر بها. وتابع "بخلاف حقيقة أنهم يسحقوننا في مجال التجارة في الفترة الطويلة الأخيرة.



ويزعم ترامب باستمرار أن فترة رئاسته أدت الى إقامة العلاقات "الأفضل على الإطلاق" مع عدة دول من استراليا إلى الصين مروراً ببريطانيا. وأكد مصوباً السهام نحو الرؤساء السابقين أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف في طريقها (العلاقات) هو التجارة. إنها أحادية الجانب وغير متوازنة الى حد كبير".



واعتبر أن "الاشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لسنوات طويلة حيث أنا هنا الآن، لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا لهذا بالحدوث. هذا غير عادل الى حد كبير للولايات المتحدة".



وتباهى ترامب بعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ قائلاً "علاقتي الشخصية مع الرئيس شي استثنائية للغاية. إنه شخص استلطفه، واعتقد أنه هو يستلطفني أيضاً".



وأوصت وزارة التجارة الأميركية مؤخرا بفرض رسوم باهظة على الصين ودول أخرى لمواجهة الوفرة الدولية في الصلب والألومنيوم. لكن بكين حذرت من أنها ستأخذ اجراءات انتقامية إذا ما استدعى الأمر ذلك. المصدر : AFP لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر