A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الداخلية الافغانية مقتل شخص واحد على الاقل وجرح ستة آخرين، السبت، عندما فجر انتحاري نفسه أمام مقر الاستخبارات الأفغانية القريب من الحي الدبلوماسي في العاصمة كابل.



وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة 'فرانس برس”: 'انتحاري فجر نفسه في قطاع شاش داراك في كابل ما ادى الى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين”.



وتحدث شهود عيان عن 'انفجار هائل” وقع عند الساعة الثامنة والنصف صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، في أوج ساعة الازدحام.

وذكر صحافي من 'فرانس برس” أن قوات الأمن طوقت الحي.





ويقع مقر ادارة الامن الوطني، جهاز الاستخبارات الأفغاني على حدود 'المنطقة الخضراء” الحي الدبلوماسي، بالقرب من السفارة الأميركية ومن مقر قيادة عملية 'الدعم الحازم” التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي ويقودها ضباط أميركيون.



لكن مصدرًا داخل مقر جهاز الاسخبارات أشار إلى أن التفجير يستهدف بالتأكيد الاستخبارات الافغانية.



وأضاف: 'الانفجار وقع أمام المدخل الرئيسي وجميع الجرحى من أفراد إدارة الأمن الوطني”.



وكان حاجز التفتيش الذي يحرس المدخل الى مقر المخابرات ووزارات الدفاع والمناجم والشؤون الاجتماعية تعرض لهجوم انتحاري اسفر عن سقوط ستة قتلى في 25 كانون الثاني، وقد تبنى تنظيم 'داعش” هذا الهجوم. المصدر : skynews' لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر