الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان بري لساترفيلد: لا حق لإسرائيل ضمن هذه البقعة اللبنانية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال الرفض اللبناني للطرح الأميركي حول النفط البحري والبلوك رقم 9، أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً 'أننا لا يمكن أن نتخلى عن حبة تراب في البر، ولا عن نقطة مياه في البحر”.



وعلمت 'الجمهورية” أن بري أبلغ هذا الموقف لوزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد، بل أكثر من ذلك، حيث شدد على أن مساحة الـ860 كلم2 في البحر، هي ليست وحدها ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل تُضاف اليها مساحة تزيد عن 500 كلم2 جنوباً، هي أيضاً ملك للبنان. وبالتالي، لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد ضمن هذه البقعة اللبنانية”.



وعلم أيضاً أن ساترفيلد تبلغ أيضاً الموقف اللبناني الرافض لِما سميت في عين التينة 'عملية التحايل على لبنان، سواء بمحاولة قضم حدوده البحرية او محاولة قضم حدوده البرية”، وذلك بعدما تلقى لبنان من ساترفيلد طرحاً اميركياً اسرائيلياً لحل النقاط الـ13 المختلف عليها في البر، حيث اقترح الاميركيون المقايضة بين البر والبحر، على قاعدة 'نعطيكم في البر تعطونا في البحر”.



وهو ما أشار اليه الاميركيون بالمناصفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في بعض النقاط البرية، اي تقاسمها تحت عنوان انّ مساحتها لا تتعدى امتارا والتقاسم يزيل سبب توتر بين لبنان واسرائيل حول هذه النقطة. الا ان هذا الطرح ينطوي على خطورة كبيرة، إذ مجرد القبول بالتخلي عن الـ12 متراً على البر، وهي تمتد اصلاً الى البحر، يعني التخلّي عن مساحة تزيد عن 300 و400 كلم2 في البحر وما تكتنزه من ثروات.



وقالت أوساط الرئيس بري لـ”الجمهورية”: قلنا ما لدينا في ما خَص تمسكنا بحقوقنا. ولا تراجع عنه، وكان واضحاً امامنا ان كل الطروحات التي حملها الأميركيون تأتي المصلحة الاسرائيلية في رأس أهدافها، ولا يريدون اكثر من ذلك. والرئيس بري كان واضحاً في رفضه التحايل على لبنان، وتمرير قاعدة ما لنا لنا وما لكم لنا”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر