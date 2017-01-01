A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استغرب رئيس حركة 'المستقلون” رازي الحاج كيف نذهب الى مؤتمر 'سيدر 1” الدولي لدعم لبنان وحمل الرؤية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة بموازنة تكون نسبة النفقات الاستثمارية فيها متدنية وعجز يبلغ مستويات غير مسبوقة لامست9200 مليار ليرة لبنانية.



وقال الحاج: 'يوم اُقرت موازنة 2017 علماً أنها جاءت بعد إنفاق المال العام، اتفق أن تكون موازنة 2018 اصلاحية وتماشي الدستور وأن يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد اقتطاع وصل الى 20% من الموازنات التشغيلية، لكن ما نراه اليوم هو زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 وهذا يرتب عبئاً جديداً على خزينة الدولة و زيادة في خدمة الدين العام”.



ولفت الى أن المادة 83 من الدستور تنص على أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة الى مجلس النواب كل سنة في بدء تشرين الأول، إلا أنه حتى الساعة لم تتقيد السلطة بمهل اعداد ومناقشة مشروع الموازنة ولم تتقدم في إقرار قطوعات الحسابات.



وقال: 'هذا كله يحتم علينا أن نسأل لما هذا التأخير في موازنة 2018 و هل ستُستثمر الموازنة لأغراض انتخابية”؟



ورأى الحاج أنه من الضروري على الحكومة أن تعمد إلى إتباع منهجية علمية تتبع الاصول الاقتصادية في تحضير موازنة العام 2018 حتى لا يكون مصيرها كمصير موازنة العام 2017 ونصرف الاموال ونجبي الضرائب ومن ثم نتكلم عنها. المصدر : موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر