اعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة، ان سيارتَيْن مفخختَيْن انفجرتا في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبع الانفجار تبادل لإطلاق النار قرب مقر إقامة الرئيس.





وقال الميجر محمد أحمد، وهو ضابط في الشرطة لوكالة "رويترز"، إن انفجار السيارة المفخخة نفذه انتحاري قرب منطقة القصر الرئاسي وأعقبه انفجار ثان وإطلاق نار". واعتبر أنه من المبكر معرفة التفاصيل وهدف الهجوم.





واوضحت الشرطة وشهود، ان الانفجار الثاني نتج أيضاً عن سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام فندق بعيداً عن القصر الرئاسي، ولم تتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.





وافاد شاهد من "رويترز"، بأن سحابة ضخمة من الدخان شوهدت تتصاعد في المنطقة، مشيراً الى ان إطلاق النار استمر قرب مقر إقامة الرئيس.

