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متى ستُنقل السفارة الأميركية الى القدس؟
 
 
 
 
 
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٢٣ شباط ٢٠١٨
 


كشف مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، انه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدأ عملية لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
المصدر : Reuters
 
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