A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تعليقاً على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول إمكانية اللجوء الى طرف ثالث خبير في النزاع حول الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة من أجل تحديد الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والبتّ في هذه المشكلة، أوضحت مصادر عين التينة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد طرح ترسيم خط بحري على غرار الخط الأزرق البري، معتبرةً أن الخبير الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل هو الأمم المتحدة كونها صاحبة صلاحية وليست الولايات المتحدة الأميركية التي أثبتت انحيازها.



وأشارت المصادر الى أن الأمم المتحدة تشارك في اللجنة الثلاثية العسكرية من خلال 'اليونيفيل”، وبالتالي دورها في هذا المجال أساسي لا بل ضروري، معتبراً أن التواصل دائم ومستمر مع المنظمة الدولية ويمكن الطلب منها المشاركة في هذا العمل في أية لحظة من خلال تكليف أحد الموفدين بهذه المهمة.



وخلصت المصادر الى التأكيد على أن نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد غادر لبنان دون الحصول إلا على جواب واحد وهو 'حصول لبنان على كامل حقوقه حتى آخر نقطة نفط وغاز وآخر حبّة تراب”، مشيرة إلى أن الأمور ما زالت بالتالي جامدة. المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر