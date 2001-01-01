الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد ارتفاع صادرات الخام الأميركي تدفع أسعار النفط للهبوط A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انخفضت أسعار النفط اليوم، في ظل ارتفاع صادرات الخام الأميركية الذي طغى على انخفاض المخزونات في أكبر مستهلك في العالم.



وبحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 62.70 دولار للبرميل، منخفضا سبعة سنتات عن سعر آخر تسوية.



ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا إلى 66.28 دولار للبرميل.



ولا يزال الخام الأميركي بصدد الارتفاع نحو 1.7 بالمئة على مدى الأسبوع وبرنت 2.2 بالمئة، ليتجه الخامان صوب تحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية بعد تكبدهما خسائر حادة في أوائل الشهر.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأميركية قفزت إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا في الأسبوع الماضي، مقتربة من مستوى قياسي مرتفع عند 2.1 مليون سجلته في أكتوبر تشرين الأول. وساهم ذلك في خفض صافي الواردات إلى ما دون خمسة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الإدارة تسجيل البيانات عام 2001.



ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط الخام الأميركي تقريبا في الأسبوع الماضي ليستقر عند 10.27 مليون برميل يوميا، بالقرب من مستويات روسيا أكبر منتج للنفط في العالم وبما يفوق السعودية أكبر منتج في أوبك.



لكن على الصعيد العالمي، ما زالت أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد من نمو الطلب المتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا. المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر