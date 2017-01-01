A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع.



وبحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1326.65 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات.



وفقد المعدن الأصفر 1.6 في المئة منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر هبوط من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الأول 2017.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1328.40 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.027 مع عودة المستثمرين العالميين بحذر إلى شراء الأصول الأعلى مخاطرة.



ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في عشرة أيام عند 90.235 أمس بعدما بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 88.253 أواخر الأسبوع الماضي، ويتجه للصعود نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.57 دولار للأوقية.



وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1039.74 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.20 دولار للأوقية المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر