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تراجع هامشي لأسعار النفط
 
 
 
 
 
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٢٣ شباط ٢٠١٨
 
انخفضت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم مع تأثير بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات الأميركية من الخام، ورغم تراجع المخزونات الأسبوعية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام 'برنت” تسليم نيسان/أبريل هامشيًا بنسبة 0.17% إلى 66.28 دولارا، كما انخفضت عقود خام 'نايمكس” بنسبة طفيفة 0.1% عند 62.71 دولارا.
 
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