انخفضت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم مع تأثير بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات الأميركية من الخام، ورغم تراجع المخزونات الأسبوعية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام 'برنت” تسليم نيسان/أبريل هامشيًا بنسبة 0.17% إلى 66.28 دولارا، كما انخفضت عقود خام 'نايمكس” بنسبة طفيفة 0.1% عند 62.71 دولارا.