كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن إنه يوجد عدد من شركات قدمت بعروضها للتنقيب في Block 9، مشيراً إلى أن التهديدات الاسرائيلية لا تشكل مخاطر عليها.



وأوضح في حديث لـ 'CNBC – عربية”، أن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل منطقة ضيقة جدا، مضيفاً: 'أن هناك اهتمام واسع من الشركات العالمية على التنقيب في لبنان”.