A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وأكد ضرورة "تحديث القوانين المعمول بها وتطويرها"، معتبرا أن "الحل المطلوب للاقتصاد اللبناني هو تكبيره وليس زيادة الضرائب".



وتابع خوري: "جئنا الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاطلاق ورشة العمل الاقتصادية التي ستتشاركها الوزارة مع المجلس الذي يعتبر شريكا أساسيا في المعادلة. وعلينا العمل جنبا الى جنب لكي يتوصل المجلس الى تحقيق دوره، فهو مدماك أساسي من مداميك السلطة ودوره مهم للعمل من أجل مصلحة لبنان".



أضاف: "الوضع الاقتصادي صعب والتحديات كثيرة، لذا علينا أن نضاعف المجهود من أجل تخطي العوائق. في هذا الاطار، نحن نحاول ادخال مواد تحفيزية للقطاع الخاص في الموازنة، فإن تطور اقتصادنا وتمكنا من خلق فرص عمل تتطور معه الدولة ككل. من هنا، نتطلع لان نبدأ ورشة عمل في الاسابيع القليلة المقبلة مع المجلس".



عربيد



من جهته، قال عربيد: "نحن جاهزون لتلقي طلبات ابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية من الحكومة".



أضاف: "نتطلع للمشاركة في كل الدراسات الاقتصادية، كما اننا على استعداد تام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لنشارك في الجهود المبذولة لوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان والتي يجري العمل عليها".



وأكد "جهوزية المجلس من خلال لجانه وفريقه الاقتصادي لمواكبة هذا العمل". المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر