A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة حضره نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، ميشال فرعون ، محمد فنيش، جمال الجراح، رائد خوري، ايمن شقير ويوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وخصص لمتابعة درس بنود مشروع قانون موازنة عام 2018 .

بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال: تم انجاز معظم بنود مشروع قانون الموازنة بما فيها بعض البنود الاصلاحية وسيستمكل النقاش يوم الاثنين المقبل بالارقام.

اضاف: اذا تحملت القوى السياسية وممثلو اللجنة مسؤولياتهم وعملنا على تخفيض ارقام الموازنة حتى نخفض قليلا نسبة العجز فسيكون هذا الامر مهما جدا .

واوضح انه لم يتم النقاش ابدا باية ضريبة جديدة خلافا لما تم تداوله اليوم وما طرح في الجلسة مسالة لها علاقة بزيادة تعرفة الكهرباء عندما تؤمن التغذية 24/24 ساعة .فلا ارقام من خارج المشروع وكل النفقات يجب ان تكون من ضمن الموازنة.

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