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المصارف اللبنانية تنتظر إفراج أربيل عن 80 مليون دولار
 
 
 
 
 
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٢٢ شباط ٢٠١٨
 
توصل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني ورئيس المحكمة العليا لمكافحة الفساد في العراق حسن الياسري إلى إتفاق يقضي بنظر الياسري في ملف "أموال المصارف اللبنانية المحجوزة في البنك المركزي في أربيل، والتي تبلغ نحو 80 مليون دولار".

ويشير مدير وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى أن هذه الأموال "لم يتم الحجز عليها بصورة مباشرة، ولم يكن هناك قرار بالحجز. وما جرى هو إنعكاس للقرار الذي إتخذه المصرف المركزي العراقي، في تشرين الثاني 2017، بوقف التعامل المصرفي مع إقليم كردستان، فجرى توقف عمل المصارف الأجنبية، ومنها المصارف اللبنانية. بالتالي، بقيت الأموال عالقة في المصرف المركزي في أربيل".

الأموال العالقة تعود الى 10 مصارف لبنانية، التي تملك 21 فرعاً، وهي بيبلوس، البحر المتوسط، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، عوده، لبنان والمهجر، بيروت والبلاد العربية، انتركونتيننتال، الشرق الأوسط وأفريقيا واللبناني الفرنسي. وتبلغ قيمة رؤوس أموال هذه المصارف، في العراق، نحو 500 مليون دولار.
المصدر : المدن
 
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