أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء أرمينيا كارِن كارابيتيان أن الجانب اللبناني راغب بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه سينسق مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لإنجاز اتفاقات تعاون بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء أرمينيا إلى لبنان في ١٢ و١٣ آذار المقبل.



من جهته، لفت كارابيتيان إلى أن زيارة الرئيس عون إلى يريفان ستفتح الباب على تبادل زيادة الاستثمارات الأرمنية واللبنانية في كلا البلدين.



الى ذلك، أقيم لقاء موسع يجمع إلى الرئيس عون ورئيس مجلس النواب الأرميني بابوليان، الوفدين اللبناني والأرميني واكد في خلاله بابوليان للرئيس عون تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الارمينية وشدد على التنسيق بين المجلسين اللبناني والارميني وتبادل الخبرات في مجال التشريع.