A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الأربعاء قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومع استمرار تعافي الدولار من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.42 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداولها في نطاق من 64.40 دولار إلى 65.53 دولار.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.



وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.



وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره بشأن المخزونات الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء بينما من المنتظر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الخميس. وتأجل التقريران كلاهما يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر