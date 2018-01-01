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أردوغان: كان على ترامب أن يتصل بي قبل اتخاذه قرارا بشأن القدس
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه كان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتصل به قبل أن يتخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة قبيل توجهه إلى السودان: "لو كان ترامب استشارنا قبل اتخاذ قراراه بشأن القدس بصفتنا الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، ما كان وقع بهذا الخطأ".

وحول احتمال اتصاله بترامب عقب القرار الأممي حول القدس، لفت إلى أنه: "يمكننا التواصل، لكن حاليا لم اتخذ قرارا بهذا الشأن". كما أكد "عازمون على عدم السماح لقطعان تنظيم غولن بالإقامة في إفريقيا".

ويجري الرئيس التركي، جولة إفريقية جديدة بين 24 و27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشمل السودان وتشاد وتونس، يتصدر تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي جدول أعمالها
المصدر : وكالات
 
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