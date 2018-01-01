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إقالة أكثر من 2700 شخصاً في تركيا.. والسبب!
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
 
اعلنت السلطات التركية اليوم الأحد انها فصلت 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات وذلك بسبب صلات تربطهم بتنظيمات "إرهابية".

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي.

وألقي القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة انقلاب في يوليو تموز العام الماضي كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
المصدر : وكالات
 
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