A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفع عدد الكوريين الشماليين الهاربين عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية إلى 15 شخصا خلال العام الجاري، مقارنة مع 5 أشخاص العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية. ولجأ كوريان شماليان إلى كوريا الجنوبية على متن قارب صيد للأسماك في 20 ديسمبر الجاري، وفي اليوم التالي، لجأ جند من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية عبر الحدود المشتركة بين الكوريتين، وفق ما ذكرت الوكالة السبت.



وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن من بين الخمسة عشر هاربا خلال 2017، 4 جنود انشقوا عن الجيش في بلادهم، ولجأوا إلى سول عبر المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.



ويمثل هذا العدد زيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، حيث لجأ 5 كوريين شماليين من بينهم جندي، إلى الجارة الجنوبية عبر الحدود بين الكوريتين.



وأوضح مسؤول من كوريا الجنوبية أن الحكومة تنظر حاليا في أسباب ارتفاع عدد اللاجئين إلى بلاده من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.



وفي عام 2015، لجأ 7 مواطنين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية عبر المياه البحرية، وفقا لمسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية. المصدر : سكاي نيوز عربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر