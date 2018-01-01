وصف عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب ​فادي كرم​، المباحثات مع "​تيار المستقبل​" بـ"الإيجابية"، مؤكّداً أنّ "المباحثات الّتي يتولّاها كلّ من وزير الثقافة ​غطاس خوري​ ووزير الإعلام ​ملحم رياشي​، ترتكز على الثوابت الّتي جمعت الجهتين منذ البداية، وأهمّها السيادة الوطنية وعمل المؤسسات"، مشيراً إلى أنّ "هذه المرحلة ستتوّج بلقاء يجمع بين رئيس "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وقد يكون خلال أيام".



وأوضح كرم، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الحوار هو لإعادة الثقة بين الجانبين بعد الخلل الّذي أصاب العلاقة بينهما والعودة إلى الثوابت الّتي كانت قد جمعت الحليفين منذ سنوات، وأهمّها ​السيادة اللبنانية​ الكاملة، وبناء المؤسسات انطلاقاً من استقرار فعلي وليس شكلياً بعيداً عن سيطرة قرار الدويلة على الدولة"، داعياً إلى "ضرورة تطبيق سياسة "النأي بالنفس" الّذي عاد الحريري عن استقالته بموجبها"، واصفاً إياهاً بـ"التطور الإيجابي".