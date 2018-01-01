أكّد القيادي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​، أنّ "الحوار بين ممثلي "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" يرتكز على بند أساسي، وهو العمل على تسهيل ودعم عمل الحكومة الّتي كانت تلقى انتقادات من قبل مسؤولي "القوات اللبنانية" الممثّلين أيضاً على طاولة مجلس الوزراء".



ولفت علوش في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الحوار بين الجهتين مستمرّ وإن لم يكن هناك تغيير جذري"، مشيراً إلى "المبادرة الّتي قام بها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تجاه رئيس "القوات" ​سمير جعجع​ عبر معايدته بمناسبة الأعياد"، متوقفاً كذلك عند "تراجع حدّة الإنتقادات القواتية لعمل الحكومة، وهو ما قد يدفع نحو نتيجة إيجابية"