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الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
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أوغاسابيان: كل التقدير لموقف البطريرك الراعي
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٧
غرد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان منوها بموقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قائلاً "كل التقدير لموقف البطريرك الراعي عن الحريات فحرية الرأي والتعبير سمة من سمات لبنان، وأي مس بها يهدد بتغيير هوية وطننا".
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