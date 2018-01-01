ردا على كلام النائب نواف الموسوي الذي اعتبر فيه أن الانقسام في لبنان بات بين فريقين، أحدهما يريد الوحدة الوطنية والآخر يريد حربا أهلية، قال رئيس حركة التغيير إيلي محفوض في تغريدة له عبر "تويتر" "سعادة النائب ⁧‫نواف الموسوي⁩ إتهامك للبنانيين الذين لا يماشون ⁧‫”حزب الله”⁩ بمشروعه بفريق الحرب الأهلية إتهام مردود وأنتم جماعة تأتمرون من الخارج وأنتم تنتمون لدولة أجنبية تنفذّون أوامرها وهذا ما صرّح به معظم المتقدمين في صفوفكم لذا إسحب اتهامك للبنانيين لأنك وقعت في خطأ لامس الخطيئة”.



وأضاف في تغريدة أخرى "يا استاذ ⁧‫نواف الموسوي⁩ إعلموا أن سلاح ⁧‫”حزب الله”⁩ هو الذي يسبب بالويلات أكثر مما تسبب لغاية اليوم وإننا نحيلك الى سلسلة المصائب التي أُنزلت باللبنانيين جراء مشروعكم وسلوككم أما اتهاماتكم للفريق الرافض للسلاح غير الشرعي فهو اتهام باطل ومردود على مطلقيه”.