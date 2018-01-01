الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم قائد "مثير للجدل" اختارت تركيا اطلاق اسمه على شارع سفارة الإمارات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم السبت أن تركيا تعتزم إطلاق اسم القائد العثماني فخر الدين باشا على الشارع الذي توجد فيه سفارة الإمارات وذلك بعدما أثارت الشخصية التاريخية خلافا دبلوماسيا بسبب تغريدة على تويتر أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشرها.



الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم 7 نوفمبر تشرين الثاني 2017. تصوير - أوميت بكطاش - رويترز.

وأعاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي نشر تغريدة تتهم قوات عثمانية بقيادة فخر الدين باشا بنهب أموال ومخطوطات من المدينة المنورة عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى أثناء خضوع المدينة السعودية للحكم العثماني.



وقالت الوكالة إن رئيس بلدية العاصمة أنقرة أمر بإجراء تحضيرات لتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه البعثة الدبلوماسية الإماراتية ليحمل اسم القائد العثماني السابق الذي تولى منصب حاكم المدينة المنورة.



ولم يذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوزير الإماراتي بالاسم في معرض رده على الخلاف قائلا إنه جاهل. وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية يوم الخميس إن القائم بالأعمال الإماراتي استدعي للوزارة بهذا الشأن.



ولم يصدر تعليق عن مسؤولين إماراتيين.



وتعتبر الإمارات، وهي حليف مقرب للولايات المتحدة، أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه إردوغان مقرب من قوى إسلامية تعارضها الإمارات في أنحاء العالم العربي.



كما تصاعد التوتر في العلاقات بسبب دعم أنقرة لقطر بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قيودا عليها في يونيو حزيران بسبب اتهام الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر