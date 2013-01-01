A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده ستنفذ، مشروعا عمرانيا، يتكلف مئة مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، في شبه جزيرة سيناء، خلال السنتين أو الـ3 سنوات المقبلة.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في منطقة قناة السويس: "فيه (هناك) تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية (للقوات المسلحة) لمشروع قومي، وتخطيط عمراني متكامل، سينفذ خلال السنتين أو الـ3 سنوات المقبلة".



وشدد على أن المشروع سينفذ سواء بقي في الحكم أو انتخب غيره رئيسا.



ولم يذكر السيسي متى يبدأ المشروع أو مصادر تمويله أو تفاصيل المنشآت التي ستقام في نطاقه.



وبشأن نشاط الإرهابيين في شمال سيناء، قال السيسي إن الجيش سيقاومهم "بكل العنف"، مشددا على أن حماية أراضي البلاد تستحق التضحية من الجميع.



وأكد السيسي "سيناء أرضنا"، مضيفا أن القوات المسلحة ستقاوم المتشددين "بكل العنف... بكل العنف. أيوا بكل العنف... وسوف نضع حدا للإرهاب الموجود فيها".



ومنذ 2013 تشهد شمال سيناء، التي تغلب عليها الصحراء وتمتد شرقا من قناة السويس إلى حدود إسرائيل وقطاع غزة، هجمات متكررة لإرهابيين تستهدف قوات الجيش والشرطة، وتقابلها القوات بحملات أمنية.



وكان السيسي أمر الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على الإرهابيين، خلال 3 أشهر، بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء، قتل فيه أكثر من 300شخص، الشهر الماضي، وهو أسوأ هجوم شنه إرهابيون في تاريخ مصر الحديث. المصدر : سكاي نيوز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر