غرد النائب سمير الجسر عبر تويتر قائلا: "إن تصويت غالبية الدول الاعضاء في الهيئة العامة للأمم المتحدة ضد المشروع الاميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة للقدس هو رفض الصلف الاميركي الذي يتجاوز كل القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وضد القوانين الدولية التي ترفض اي تغيير في مناطق الاحتلال، ويفضح الانحياز الاميركي غير المفهوم لصالح المحتل الاسرائيلي".



أضاف: "إن القرار الدولي أبقى بصيص نور في عتمة الظلم الدولي الواقع على فلسطين وشعب فلسطين، ويبقى علينا كعرب ومسلمين الأخذ بأسباب القوة التي وحدها تعيد لنا الحق السليب".





