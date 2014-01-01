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السبت في ٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
09:23 م
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العالم
الولايات المتحدة ستزورد اوكرانيا بـ"قدرات دفاعية متطورة"
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٧
اعلنت الولايات المتحدة انها ستزود اوكرانيا بـ"قدرات دفاعية متطورة" في خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، والذي ادى الى مقتل اكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014.
ومن شأن هذه الخطوة تقويض جهود الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يدعو الى تحسين العلاقات مع موسكو.
المصدر :
lbc
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