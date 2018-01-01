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خارجية روسيا تحذر اميركا من ان تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد
 
 
 
 
 
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٧
 
حذرت ​وزارة الخارجية الروسية​ ​الولايات المتحدة الاميركية​ من ان تسليح ​أوكرانيا​ قد يقود لحمام دم جديد.
المصدر : RLL
 
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