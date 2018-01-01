A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار منسق عام عكار في "تيار المستقبل" خالد طه على رأس وفد من مكتب ومجلس المنسقية، بلدة برقايل في القيطع – عكار، حيث أقيم على شرفه لقاء موسع في دارة الحاج صباح شرف الدين حضره حشد من آل شرف الدين وفاعليات مختلفة، تخلله مأدبة عشاء للمناسبة.



وتحدث للمناسبة نجل صاحب الدعوة رائد شرف الدين الذي أشاد بـ"حكمة الرئيس سعد الحريري في مختلف الظروف التي مرت بالبلد، ودوره الوطني الكبير، الذي حمى لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مرت بنا". وأكد الوقوف دائماً "إلى جانب الرئيس الحريري وقيادته الحكيمة".



بدوره، ردّ طه بكلمة شكر فيها الحاج صباح شرف الدين على هذا اللقاء الجامع وأكد "أن دولة الرئيس سعد الحريري يمثّل طموح كل شاب وشابة لبنانية بلبنان أفضل".



أضاف "إن الرئيس سعد الحريري وفي كل عمل يقوم به، أو قرار يتّخذه يضع مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً وفوق كل اعتبار. فالرئيس الحريري حريص على أن تكون حكومته خلية عمل للإنتاج والمشاريع التي ستنقل لبنان من مكان إلى آخر، ليصبح لبنان الدولة الحلم، حقيقة وواقع بالنسبة إلى أبنائه".

ودعا طه الشباب جميعاً "إلى دعم الرئيس الحريري والوقوف خلف قيادته الوطنية للوصول بلبنان واللبنانيين إلى برّ الأمان".

وفي برقايل أيضاً لبّى طه دعوة مسؤول شؤون الإعلام في منسقية عكار في "تيار المستقبل" مايز عبيد، حيث عقد لقاء بحضور شقيقه رئيس جمعية الحداثة زاهر عبيد وأعضاء من مكتب ومجلس المنسقية وكان تأكيد على ضرورة أن "تتضافر الجهود جميعها من أجل انهوض بعكار وتنميتها وتطويرها" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر