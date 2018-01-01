A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى النائب نبيل دو فريج حول علاقة لبنان مع السعودية ان قسما من اللبنانيين تخنُوها مع المملكة مشيرا الى اننا استفدنا منها كثيرا فبعضهم يعتقد ان السعودية لا تستطيع الاستغناء عن اللبنانيين اضافة الى مشكلة كبيرة مع حزب الله الذي هو حزب ايراني ولكن لديه هوية لبنانية فهو موجود في مجلسي النواب والوزراء ويستعمل سلاحه ضد السعودية في اليمن مضيفا ان سياسة رفع الاصبع واهانات ال سعود غير ابهين بالدولة اللبنانية اثرت على العلاقة مع السعودية والتي لم تعد هذه العلاقة كما كانت”.



وانتقد دو فريج في حديثه لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج 'بين السطور”، سياسة وزير الخارجية جبران باسيل منذ توليه هذه الحقيبة في حكومة الرئيس تمام سلام معتبرا انه وزير للمغتربين اكثر منه وزيرا للخارجية شاكرا لباسيل جولته التي قام بها عند استقالة الرئيس سعد الحريري



وحول الاعتراض على مرسوم دورة عون قال 'إن الاعتراض عليه بسبب التوزيع الطائفي”.



وعن تأخر اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع اعتبر 'أن سلة الشوكولا التي وصلت الى معراب ليست سلة سياسية بل في اطار المعايدة مشيرا الى ان الاتصالات كثيفة بين الوزيرين غطاس خوري وملحم الرياشي واللقاء ليس ببعيد فالقيم والمبادئ التي استشهدت من اجلها شخصيات 24 اذار هي التي تجمعنا من اجل السيادة والاستقلال والحرية”. المصدر : لبنان الحر لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر