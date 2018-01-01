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قائد الاسطول الروسي: السفن الروسية اكتشفت 11 جزيرة جديدة بالعالم
 
 
 
 
 
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٧
 
ذكر قائد قوات ​الأسطول الروسي​ الأميرال ​فلاديمير كورولوف​، أن "طواقم سفننا استطاعت خلال السنوات الماضية اكتشاف 11 جزيرة بفضل التجهيزات الحديثة التي زوّدت بها من معدات للملاحة البحرية وبحوث البحار الجغرافية، إذ ازداد معدل الأجهزة الحديثة في سفننا إلى ضعف ما كان عليه في إطار البرنامج الحكومي لتطوير ​الجيش​ والأسطول الروسيين".
يشار إلى أن ​موسكو​ قد كثفت نشاطها في بحوث البحار والمحيطات منذ مطلع الألفية الحالية، ولاسيما في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، التي لا يزال بلوغها بالنسبة إلى معظم بلدان العالم متعذرا كالوصول إلى ​القمر​ واستجلاب عينات من تربته وحجارته.
المصدر : النشرة
 
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