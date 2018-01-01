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ترامب يوقع قانون خفض الضرائب ومشروع قانون لتمويل الحكومة
 
 
 
 
 
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٢٢ كانون الاول ٢٠١٧
 
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون والبالغ قيمته 1.5 تريليون دولار.

وقع ترامب أيضا مشروع قانون لإنفاق قصير الأجل يتفادى توقف محتمل لعمليات الحكومة.

ويخفض قانون الضرائب، وهو أكبر إصلاح من نوعه منذ عقد الثمانينات، ضريبة الشركات من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأميركيين.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون قائلين أنه هدية مجانية للأثرياء سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ 20 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر القادمة.

ويمدد مشروع قانون الانفاق التمويل للحكومة الاتحادية حتى 19 كانون الثاني، عند المستويات الحالية إلى حد كبير، لكنه لا يفعل شيئا لحل نزاعات أوسع بشأن الهجرة والرعاية الصحية والانفاق العسكري.
 
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