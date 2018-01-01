A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، إدراج حركتي "حسم" و"لواء الثورة" في مصر إلي قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقا لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة.



وأضاف البيان أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات، التي نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.



وتابع البيان: "توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".



وقال سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن: "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي الإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا. وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه. وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة".



يذكر أن حركتا "حسم" و"لواء الثورة" هما حركتان خرجتا من رحم جماعة الإخوان وسبق وأن أعلنتا تبنيهما عددا من العمليات الإرهابية في مصر. المصدر : skynews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر