A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الجمعة، لجنود بلادها في قبرص إن عليهم الشعور بالفخر لمساعدتهم في سحق تنظيم داعش.



وأضافت ماي، في قاعدة القوات الجوية الملكية البريطانية في أكروتيري، أن المنشآت الموجودة على الجزيرة كانت "مركز" العمليات ضد التنظيم المتشدد.



ووجهت ماي حديثها لنحو 200 من أفراد القوات البريطانية، قائلة: "اليوم، والفضل الأكبر يرجع لجهودكم، سُحق ما يسمى بدولة الخلافة، ولم تعد تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق أو سوريا".



ونقلت وكالة رويترز عن ماي قولها: "يجب أن تفخروا أيما فخر بهذا الإنجاز".



وتابعت ماي، وهي تقف بجوار طائرة تورنيدو وأخرى من طراز تايفون "يجب أن نواصل التعامل بشكل مباشر مع التهديد الذي ما زالوا يشكلونه في المنطقة".



ومضت تقول: "نحتاج أيضا إلى التركيز على تدريب قوات الأمن العراقية، بحيث يمكنها التصدي لداعش".



يذكر أن نحو 3100 جندي بريطاني يتمركزون في قاعدتين في قبرص، حيث التقت ماي في وقت لاحق بعائلات منهم.



وكانت بريطانيا قد احتفظت بالسيادة على نحو 98 ميلا مربعا، تمثل 3 في المائة من مساحة قبرص، بعد أن منحتها الاستقلال عام 1960. المصدر : skynews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر