هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار يوم الجمعة بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد.



وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 مثلا منذ بداية العام حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.



لكن بيتكوين هبطت بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة يوم الجمعة. وانخفضت العملة إلى 12 ألفا و560 دولارا في بيتستامب مسجلة هبوطا بنحو 20 بالمئة خلال اليوم.

وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، جرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15 بالمئة عند 13 ألفا و320 دولارا لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.