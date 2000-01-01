الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد حركة مرفأ بيروت: دخول 10 بواخر ومغادرة 7 A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 18 باخرة ، منها 10 بواخر جديدة حملت 71477 طنا، فيما غادرت 7 بواخر، وينتظر وصول 16 باخرة بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت .



البواخر الجديدة



اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

علا 10 للشحن بدر شيبينغ كومباني

البتروس 10 3600 جفصينا وحديدا ميدناف

الفا لايفستوك 19 13 536 ماشية البرجاوي

يجيت 14 3500 زيتا سمير شعر

غولف ويست 14 للشحن ليفانت شيبينغ

بي ام سبيريدون 15 1500 ماشية سبيروكو

ام اس سي كميل 16 25380 / 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ

ساجيتا 16 12361 / 696 مستوعبا توريسم اند شيبينغ

ايرين لوغوس 16 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ

أدفانتاج بارتي الدورة 16000 بنزينا ارابمار



البواخر التي غادرت : علي ك ، بابا جوي ، ريك تيتان ، ريو ماديرا ، كوسكو سنغافورة ، نورفولك ليدر ، غاز ردسي .



اسم الباخرة اتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

يواسك ياس الاسكندرون 6679 / 270 مستوعبا توريسم اند شيبينغ

سي امازون برشلونة 180 سيارات ميدكونرو

فانتو دي نورتادا مرسين 2750 / 165 مستوعبا غريب شيبينغ

فانتو ديل غولفو إزمير 2750 / 165 مستوعبا غريب شيبينغ

ياز مرسين 2000 مختلفا الفيل شيبينغ

سانا ليماسول للتموين ويلهلمسن شيبينغ

ايرين لوغوس بورسعيد 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ

جيميني مارساكس 9250 / 450 مستوعبا ميريت شيبينغ

ليتاني بورسعيد 11584 / 625 مستوعبا ميريت شيبينغ

جانينا بور سعيد 6254 / 574 مستوعبا ميريت شيبينغ

هيروديت طرابلس لبنان 6587 / 450 مستوعبا ميريت شيبينغ

تانكربلمار البيريه 200 سيارات البدر شيبينغ

لوسي جي اوكرانيا 5700 قمحا غسان سوبرة

إكواليتي ديرنس للتموين تمارا شيبينغ

نابلسي 1 كوبر 483 ماشية ديفينا لاين

كريستوس 24 رودس للتموين ديفينا لاين





المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر