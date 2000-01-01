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الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
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حركة مرفأ بيروت: دخول 10 بواخر ومغادرة 7
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٢٢ كانون الاول ٢٠١٧
رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 18 باخرة ، منها 10 بواخر جديدة حملت 71477 طنا، فيما غادرت 7 بواخر، وينتظر وصول 16 باخرة بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت .
البواخر الجديدة
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
علا 10 للشحن بدر شيبينغ كومباني
البتروس 10 3600 جفصينا وحديدا ميدناف
الفا لايفستوك 19 13 536 ماشية البرجاوي
يجيت 14 3500 زيتا سمير شعر
غولف ويست 14 للشحن ليفانت شيبينغ
بي ام سبيريدون 15 1500 ماشية سبيروكو
ام اس سي كميل 16 25380 / 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ
ساجيتا 16 12361 / 696 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
ايرين لوغوس 16 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ
أدفانتاج بارتي الدورة 16000 بنزينا ارابمار
البواخر التي غادرت : علي ك ، بابا جوي ، ريك تيتان ، ريو ماديرا ، كوسكو سنغافورة ، نورفولك ليدر ، غاز ردسي .
اسم الباخرة اتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
يواسك ياس الاسكندرون 6679 / 270 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
سي امازون برشلونة 180 سيارات ميدكونرو
فانتو دي نورتادا مرسين 2750 / 165 مستوعبا غريب شيبينغ
فانتو ديل غولفو إزمير 2750 / 165 مستوعبا غريب شيبينغ
ياز مرسين 2000 مختلفا الفيل شيبينغ
سانا ليماسول للتموين ويلهلمسن شيبينغ
ايرين لوغوس بورسعيد 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ
جيميني مارساكس 9250 / 450 مستوعبا ميريت شيبينغ
ليتاني بورسعيد 11584 / 625 مستوعبا ميريت شيبينغ
جانينا بور سعيد 6254 / 574 مستوعبا ميريت شيبينغ
هيروديت طرابلس لبنان 6587 / 450 مستوعبا ميريت شيبينغ
تانكربلمار البيريه 200 سيارات البدر شيبينغ
لوسي جي اوكرانيا 5700 قمحا غسان سوبرة
إكواليتي ديرنس للتموين تمارا شيبينغ
نابلسي 1 كوبر 483 ماشية ديفينا لاين
كريستوس 24 رودس للتموين ديفينا لاين
المصدر :
الوكالة الوطنية للاعلام
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