السبت في ٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:23 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
نائب الرئيس الاميركي وصل الى كابول في زيارة مفاجئة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧
 
وصل نائب الرئيس الاميركي مايك بنس امس الى كابول في زيارة مفاجئة التقى خلالها خصوصا الرئيس الافغاني أشرف غني ووجه معايدة ميلادية للجنود الأميركيين العاملين في قاعدة باغرام العسكرية.

وهبطت الطائرة التي اقلت بنس وهي من طراز سي-17 تابعة لسلاح الجو الاميركي في قاعدة باغرام حيث وجه تحية شكر الى الجنود الاميركيين ال15 العاملين في هذا البلد والذي سيمضون عيد الميلاد بعيدا عن أسرهم، ثم استقل مروحية اقلته الى قلب العاصمة كابول حيث التقى الرئيس الافغاني وقال له :"لقد اجتزنا سويا مسارا طويلا نحن هنا للمضي حتى النهاية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - بريطانيا: رحيل الأسد عن السلطة سينعكس إيجابا على البلد »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - من هو منافس بوتين الشيوعي؟ »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - قائد "مثير للجدل" اختارت تركيا اطلاق اسمه على شارع »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - البرلمان التركي يوافق على ميزانية 2018 »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - موسكو ترسم مسار "الحوار السوري".. وتحسم مصير الشرع »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - ماكرون وميركل يدعوان اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - خارجية روسيا تحذر اميركا من ان تسليح أوكرانيا قد يقود »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.. »