الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد شقير ترأس اجتماعا لجمعية المعارض والمؤتمرات: نتوقع نشاطا اقتصاديا لافتا العام المقبل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأس رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير اجتماعا لجمعية المعارض والمؤتمرات بمشاركة رئيس الجمعية ايلي رزق، نائبي رئيس الجمعية محمود الجويدي وجومانة دموس سلامة، الأمين العام للجمعية مارون بلعة، وأعضاء مجلس الادارة نبيل باز وبيتي هندي ورامي الجويدي.



وخصص الاجتماع لمناقشة اوضاع القطاع والخطوط العريضة لبرنامج عمل الجميعة في العام 2018.



بداية تحدث شقير فتقدم بالتهنئة من هندي لنيلها وسام جوقة الشرف Legion de Honor Nacional de Mexico & Latin America.



ولفت الى ان "الهدف من الاجتماع وضع تصور وخطة عمل للجميعة للعام 2018، لمواكبة التطورات الايجابية الحاصلة في البلاد، ولا سيما على المستوى الاقتصادي"، متوقعا في هذا الاطار "ان يشهد لبنان نشاطا اقتصاديا لافتا في العام المقبل استنادا الى التوافق السياسي والرعاية الدولية والاقليمية للبنان وانجازات العهد والحكومة، ولا سيما تلزيم استكشاف واستخراج النفط والغاز واقرار موازنة العام 2017 وتقديم مشروع موازنة العام 2018 واقرار قانون الانتخابات ودعوة الهيئة الناخبة لاجرائها في ايار المقبل، واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واجراء التعيينات القضائية والديبلوماسية والكثير من التعيينات الادارية وتعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، واقرار سلسلة الرتب والرواتب وغير ذلك".



وأشار الى ان قطاع المعارض والمؤتمرات "سيكون له دور اساسي في العملية الاقتصادية وفي إعادة لبنان كمركز اقتصادي في المنطقة"، مؤكدا دعمه المطلق "لهذا القطاع الواعد" ومواكبته كل النشاطات التي يقوم بها.



ثم تحدث رزق، فشكر شقير على دعوته للاجتماع، "وهو الحريص الدائم على اعطاء زخم لمختلف القطاعات الاقتصادية"، كما هنأ هندي باسم الجمعية على منحها الوسام.



وقال رزق: "ان الازمات السياسية والاحداث الامنية التي مر فيها لبنان أثرت بشكل كبير على اعمال قطاع المعارض والمؤتمرات التي تراجعت بشكل كبير، واليوم مع الاستقرار السياسي والامني الناجز نتطلع الى مرحلة جديدة للنهوض بالقطاع وبالاقتصاد اللبناني".



أضاف: "نحن أمام تحدي النهوض بالقطاع الذي يعتبر المحرك لمختلف القطاعات، لذلك فان الجمعية ستبذل جهودا كبيرة وستقوم بالخطوات اللازمة لاعادة قطاع المعارض والمؤتمرات الى طريق التعافي والنهوض، وكذلك لتوسيع اعماله ومشاركاته داخليا وخارجيا".



بعد ذلك، كان نقاش شارك فيه جميع الحاضرين، ثم تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان مطلع 2018 برئاسة شقير لتبني برنامج عمل العام 2018. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر