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ما هو أفضل بلد لممارسة الأعمال في 2018؟
 
 
 
 
 
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٢١ كانون الاول ٢٠١٧
 
اعتبرت مجلة فوربس الأميركية أن بريطانيا ستكون العام 2018 أفضل دولة في العالم لممارسة الأنشطة التجارية، على الرغم من المخاطر التي تبعت خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المجلة في التصنيف السنوي الذي تعده المجلة حول البيئات المناسبة للأعمال التجارية إن بريطانيا رفعت ترتيبها من المركز الخامس إلى المرتبة الأولى هذا العام.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة حلت في المرتبة الرابعة من حيث الجاهزية التكنولوجية، وفي المرتبة السادسة من حيث حجم القوى العاملة وتعليمها.

وعلقت المجلة على اختيار بريطانيا:" بعض الشركات في المملكة المتحدة علقت استثماراتها حتى تتبين نتائج بريكست على العلاقات التجارية، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2018، لكن مناخ الأعمال في بريطانيا لا يزال جذابا".

ويحتوي التنصيف السنوي للمجلة على 153 دولة وفقا لـ15 عاملا تقود في النهاية إلى حجم مناسبة الدولة للممارسة الأعمال التجارية.
المصدر : skynews
 
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