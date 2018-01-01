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خوري جال على الاسواق: لن نتهاون مع أية مخالفة
 
 
 
 
 
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٢١ كانون الاول ٢٠١٧
 
جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه مدير حماية المستهلك طارق يونس ومراقبي المديرية على الاسواق للتأكد من التزام التجار بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعدم استغلال المواطنين، وشملت الجولة محال بيع الحلويات في منطقة الزلقا وساحل المتن.

اثر الجولة قال خوري: "التركيز اليوم على محال الحلويات لاننا في موسم الاعياد المجيدة، منعا لاستغلال المستهلكين بهذه الفترة، وللتأكد من مطابقة الاوزان والمواصفات التي يجب توافرها في هذه السلع، وقد ضبطنا مخالفات بالاوزان لعدم الاعلان عن الوزن الصافي الحقيقي ولعدم الاعلان عن الأسعار بشكل واضح".

اضاف: "لقد سبق لنا ان نبهنا التجار على هذه المخالفات وضرورة الاعلان عن السعر والوزن لكل سلعة معروضة للبيع، وقد تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفات لارسالها الى القضاء المختص، واكرر ان اؤكد للجميع وللتجار ان وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مراقبيها تتواجد في الاسواق لمراقبتها ولن تتهاون مع اية مخالفة تحصل".

واشار الى "ان الكثير من التجار التزموا بالنظام ولم تثبت مخالفتهم للقوانين، ونقول للتجار غير الملتزمين انه ستتم ملاحقتهم لان ما يقومون به غير مقبول قانونا"، وقال: "ارحموا المواطنين كي ترحمكم وزارة الاقتصاد التي ستطبق القوانين دون رحمة".

وطمأن الوزير خوري المواطنين "بان غالبية التجار ملتزمة بالقوانين والاوزان وطلب اليهم ابلاغ الوزارة عن اية مخالفة يرونها على الرقم 1739".

يذكر ان دوريات مديرية حماية المستهلك تقوم منذ اسبوعين بجولات على محال الحلويات بصورة خاصة بناء على توجيهات الوزير رائد خوري وتم تسطير 45 محضر مخالفة من 300 جولة على هذه المحال علما ان الجولات الرقابية مستمرة".
 
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