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سلامة للرئيس عون: الوضع النقدي في لبنان مستقر
 
 
 
 
 
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٢١ كانون الاول ٢٠١٧
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكد سلامة للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد.
المصدر : future tv
 
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