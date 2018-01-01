الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:57 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تراجع هامشي لأسعار النفط
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢١ كانون الاول ٢٠١٧
 
تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال التداولات، بعد ارتفاعها أمس عقب صدور بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 58.03 دولارا، كما انخفضت عقود خام برنت 0.15% إلى 64.46 دولارا.
المصدر : الانباء
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - البرلمان التركي يوافق على ميزانية 2018 »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - السيسي: مشروع بـ100 مليار جنيه في سيناء »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - مصر.. افتتاح مشروعات تنموية في محافظات القناة وسيناء »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧ - عملة بيتكوين تهبط دون 13 ألف دولار »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧ - حركة مرفأ بيروت: دخول 10 بواخر ومغادرة 7 »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧ - السياحة الاستشفائية في لبنان بين إرتفاع الكلفة ولجوء »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧ - البورصات العربية تتعافى.. والأنظار تترقب موازنات »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٧ - اقتصاد مصر 2017.. نمو جيد يقابله تضخم مرتفع واستدانة »