تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال التداولات، بعد ارتفاعها أمس عقب صدور بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 58.03 دولارا، كما انخفضت عقود خام برنت 0.15% إلى 64.46 دولارا.