أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون موافقة نهائية يوم الأربعاء على أكبر إصلاح في 30 عاما لقانون الضرائب في الولايات المتحدة وأرسل مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.



وفي تتويج لأول انتصار تشريعي مهم لترامب، استجمع الجمهوريون قوتهم للتغلب على المعارضة من الديمقراطيين لإقرار مشروع قانون يخفض الضرائب للشركات والأثرياء بينما يعطي تخفيفا ضريبيا متباينا ومؤقتا للأمريكيين من الطبقة المتوسطة.



ووافق مجلس النواب على المشروع بأغلبية 224 صوتا ضد 201 صوت ليقره للمرة الثانية في يومين بعد أن تسبب خطأ إجرائي في تصويت آخر يوم الأربعاء. ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 51 صوتا ضد 48 صوتا في الساعات الأولى يوم الأربعاء.