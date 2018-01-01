الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:57 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٠ كانون الاول ٢٠١٧
 
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج مصافي التكرير، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع توقعات محللين لإنخفاض قدره 3.8 مليون برميل. وهبط إجمالي مخزونات الخام، مع استبعاد الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، إلى 436 مليون برميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

واستقرت أسعار النفط نسبيا في أعقاب نشر بيانات المخزونات، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسعة سنتات إلى 57.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 64.05 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 754 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام ارتفع 111 ألف برميل يوميا، بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 769 ألف برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 870 ألف برميل بحسب بيانات الإدارة.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بنحو 301 ألف برميل يوميا.

وارتفعت الصادرات إلى 1.86 مليون برميل يوميا، وزاد المتوسط لأربعة أسابيع إلى 1.42 مليون برميل يوميا.

وصعد الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة مجددا ليصل إلى 9.79 مليون برميل يوميا، مسجلا مستوى قياسيا أسبوعيا جديدا.
المصدر : Reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - موسكو تحذر واشنطن"حمام دم جديد" »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - بريطانيا: رحيل الأسد عن السلطة سينعكس إيجابا على البلد »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - من هو منافس بوتين الشيوعي؟ »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - قائد "مثير للجدل" اختارت تركيا اطلاق اسمه على شارع »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - البرلمان التركي يوافق على ميزانية 2018 »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - السيسي: مشروع بـ100 مليار جنيه في سيناء »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - موسكو ترسم مسار "الحوار السوري".. وتحسم مصير الشرع »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٧ - ماكرون وميركل يدعوان اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى »